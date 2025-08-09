Disservizi ad Aston Villa-Roma, DAZN precisa: "Dovuti a un calo di corrente dello stadio"

Ha fatto arrabbiare molti tifosi della Roma e in generale chi stesse seguendo la partita persa dai giallorossi contro l'Aston Villa il fatto che durante il match ci siano stati dei malfunzionamenti nella trasmissione della partita.

A tal proposito l'emittente in questione, DAZN, ha voluto precisare che i suddetti disservizi fossero dovuti non tanto alla responsabilità di chi trasmetteva in Italia il match, quanto a un calo di corrente avvenuto allo stadio prima della sfida.

Questo è il messaggio che DAZN trasmetterà nel prepartita della prossima amichevole della squadra di Gian Piero Gasperini prevista questo pomeriggio contro l'Everton: "Ciao a tutti, torniamo da voi con una precisazione, perché abbiamo letto, giustamente, alcune reazioni del popolo romanista. L’inizio della scorsa amichevole con l'Aston Villa è stato interrotto per un calo di corrente avvenuto allo stadio in Inghilterra. La produzione della partita non è curata nè dalla Roma, nè da Dazn ma è della squadra di casa: noi riceviamo il segnale direttamente dalla regia presente sul posto".

Nella giornata di ieri il CODACONS ha preso posizione con il seguente comunicato di diffida: "Il Codacons ha inviato oggi una diffida formale a Dazn Italia in seguito al disservizio tecnico verificatosi durante la trasmissione dell'amichevole estiva Aston Villa-Roma, che ha compromesso in modo sostanziale la fruizione della partita per centinaia di migliaia di abbonati. Il servizio streaming offerto dalla piattaforma, già da anni oggetto di numerose critiche da parte degli utenti per frequenti blocchi, interruzioni, bassa qualità delle immagini e assistenza clienti insufficiente, sembrerebbe continuare a mostrare una qualità inaccettabile in rapporto al costo richiesto per gli abbonamenti e agli aumenti dei prezzi richiesti ai clienti.

Pertanto il Codacons ha diffidato Dazn al riconoscimento di un mese gratuito di abbonamento a tutti gli utenti coinvolti come forma minima di ristoro per il danno subito, chiedendo un urgente e concreto miglioramento del servizio tecnico e di assistenza, per evitare il ripetersi di simili disservizi unitamente all'impegno nel rispettare quegli standard di diligenza e trasparenza imposti dalla normativa a tutela dei consumatori. La diffida è stata inviata per conoscenza anche alla Lega Serie A, che andrebbe considerata responsabile oggettiva in quanto assegnataria dei diritti audiovisivi e obbligata a esercitare un controllo efficace sui soggetti cui vengono affidati tali diritti. Questa situazione è l’ennesima dimostrazione di come il mercato italiano non abbia ancora trovato un modello efficiente e rispettoso dei diritti degli spettatori nel passaggio al sistema di trasmissione via streaming. È indispensabile che Dazn e la Lega Serie A si assumano le proprie responsabilità, riconoscano i disagi arrecati e garantiscano tempestivi e concreti correttivi. Il Codacons si riserva infine ogni ulteriore azione, anche giudiziale, per tutelare gli utenti danneggiati e contestare le condotte scorrette di Dazn e della Lega Serie A".