Djorkaeff: "Nell'Inter c'è una sana concorrenza. Thuram, serve ancora un salto di qualità"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Youri Djorkaeff ha parlato dell'Inter: "Purtroppo l’Inter è uscita dalla Champions, che è una competizione importante per il club, ma è comunque davanti in campionato, in lotta per lo scudetto. Vedo una squadra che, se gioca bene, vince".

Da francese a francese, Marcus Thuram ha bisogno di fare ancora un ulteriore salto di qualità, secondo l'ex calciatore nerazzurro: "Penso che potrà farlo anche grazie alla nazionale. Se ha l’occasione di giocare bene con la Francia, quando torna sarà ancora più forte con l’Inter. A questi livelli, se vuoi importi nella tua squadra, devi dimostrare il tuo valore e fare cose importanti con la tua nazionale".

Per quanto riguarda il reparto offensivo, in attesa del rientro di Lautaro, sta spiccando il volo Pio Esposito così come Bonny sta facendo bene quando impiegato: "Non conosco gli equilibri della squadra e dello spogliatoio, ma dico sempre che più ci sono giocatori forti e meglio è per l’Inter . Ma anche per gli stessi giocatori, perché solo così impari e cresci. E quando non giochi, sei stimolato a fare meglio. E mi pare che se all’Inter la concorrenza è sana, non può che essere benefica per Esposito, per Bonny, per Thuram".