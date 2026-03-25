Djorkaeff: "Arrivare al Mondiale deve essere la cosa più importante per tutto il calcio italiano"

Il playoff si avvicina. Domani sera l'Italia di Gennaro Gattuso affronterà l'Irlanda del Nord nel primo turno degli spareggi per partecipare al prossimo Mondiale. Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Youri Djorkaeff ha parlato dell'eventualità, per quanto riguarda gli azzurri, di rimanere fuori ancora dalla competizione: "Non è normale vedere la nazionale italiana costretta a fare per la terza volta di fila gli spareggi. Qualificarsi per il prossimo Mondiale deve essere la cosa più importante per tutto il calcio italiano. Non si può pensare a un altro mondiale senza gli azzurri".

"Stare fuori una volta, può succedere - ha proseguito l'ex giocatore dell'Inter -. La seconda, è un problema. Se succede di nuovo, significa che c’è qualcosa che va cambiato. Il fatto è che ogni volta si parla molto, si annunciano cambiamenti, ma poi rimane tutto uguale. Va fatto un piano di sviluppo serio, come lo hanno fatto in Francia, Spagna e Germania".

Ovviamente fra le favorite per il titolo mondiale Djorkaeff vede la Francia fra le favorite mentre per quanto riguarda il campionato italiano non ha dubbi: "Da tifoso dico la mia Inter , ovviamente. L’importante, però, è non mollare, perché, se molli adesso, sei morto. Adesso bisogna lavorare duro e lottare fino in fondo".