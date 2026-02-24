Più di Djorkaeff, meno di Cauet. Thuram è il secondo francese più presente di sempre nell'Inter

Con la gara di questa sera contro il Bodo/Glimt in Champions League l'attaccante Marcus Thuram è diventato il secondo calciatore francese di sempre ad aver vestito più volte la maglia nerazzurra. Il classe '97 infatti prima di questa partita era appaiato a quota 127 presenze all'ex fantasista Youri Djorkaeff che vestì la maglia del club milanese dal 1996 al 1999. Nella serata d'Europa è dunque arrivato il sorpasso con Thuram che ora può puntare al primatista francese di gare in maglia interista.

Si tratta di Benoit Cauet, in nerazzurro dal 1997 al gennaio del 2001, che nelle varie competizione è giunto a quota 149 presenze. Ventuno gare più di Thuram che difficilmente riuscirà ad agganciarlo in questa stagione, ma che lo ha ormai messo nel mirino.