"Dobbiamo essere più svegli". Rivedi Italiano dopo il ko dello Spezia sul campo della Lazio

"Il Natale l'ho fatto bene, la Pasqua meno. Non è che si può sempre fare bene. Non è la prima volta che ci capita, nel secondo tempo entriamo in campo molli e meno concentrati e puntualmente prendiamo gol. Rispetto alla altre trasferte, questa volta eravamo riusciti a raddrizzarla. Dobbiamo maturare, dobbiamo crescere: l'azione prima del corner, se Ferrer chiama la palla Erlic la stoppa e ripartiamo noi. Se la palla si impenna possiamo mettere una pezza, il fallo di mano lo possiamo evitare. Sono punti pesanti che non portiamo a casa. Anche con la Roma è successo lo stesso. In una situazione come la nostra, in cui ogni punto conta da qui alla fine, dobbiamo stare più svegli". Così Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, dopo il ko sul campo della Lazio.

Rivedi le parole di Vincenzo Italiano