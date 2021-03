Domani Azerbaigian-Serbia, Djuricic non si fida: "Dobbiamo prendere sul serio la sfida"

Filip Djuricic, fantasista del Sassuolo e della Serbia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Azerbaigian: "Bisogna prendere sul serio ogni partita, sono tutte importanti per noi e la prossima lo è di più. Dobbiamo quindi rispettare l'Azerbaigian come abbiamo fatto con Irlanda Portogallo. Dobbiamo essere aggressivi dall'inizio, molto concentrati. Siamo tutti molto motivati ​​a giocare per il nostro Paese e soprattutto siamo tutti consapevoli che domani non sarà facile, anzi. E sarà questo il nostro grande vantaggio".