Domani Cagliari-Napoli, i convocati di Spalletti: out Insigne e Anguissa, c'è Osimhen

Come da previsioni, assente Lorenzo Insigne e con lui anche Anguissa. Sono diciannove i convocati di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, per la gara di domani contro il Cagliari. C’è invece Victor Osimhen, che oggi si è allenato a parte per precauzione.

Portieri: Marfella, Meret, Ospina.

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski.

Attaccanti: Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna.