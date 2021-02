Domani il Napoli, Gasperini: "La testa non è già al Real". Rivedi il tecnico dell'Atalanta

vedi letture

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha presentato così in conferenza stampa il match di domani contro il Napoli. L'allenatore nerazzurro ha assicurato che la testa della Dea non sarà già al confronto in Champions League contro il Real Madrid: "Meglio affrontare il Napoli prima del Real. Così possiamo non pensarci troppo e concentrarci solo sulla gara di Serie A, è una partita importante".

Di seguito il video delle dichiarazioni: