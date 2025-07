Domani il raduno del Milan, i convocati di Allegri: tre assenze di mercato più Gimenez

Domani il Milan inizia ufficialmente il raduno, ritrovandosi agli ordini del nuovo allenatore Max Allegri per preparare al meglio la pre-stagione nell'estate che introdurrà all'inizio della stagione sportiva 2025/2026.

E proprio in questi minuti i rossoneri hanno diramato la lista dei calciatori convocati per l'inizio dei lavori domani mattina e all'interno della lista (che vede assente tra gli altri pure Santi Gimenez, impegnato però con la Nazionale del Messico) ci sono diversi forfait degni di nota. Se quello di Theo Hernandez, destinato all'Al Hilal di Simone Inzaghi in Arabia Saudita, non stupirà più di tanto, sfumature leggermente differenti per altri assenti illustri come Ismael Bennacer e Yacine Adli: i due centrocampisti infatti sono sul mercato, ma ancora non è stata definita la loro uscita. Di certo c'è che non faranno parte del nuovo progetto Milan. Regolarmente convocati invece gli altri, spicca anche il nome del nuovo acquisto Ricci, subito aggregato al gruppo.

RADUNO MILAN, I CONVOCATI

Portieri: Maignan, Nava, Sportiello, Torriani.

Difensori: Bartesaghi, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, Thiaw, Tomori.

Centrocampisti: Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Ricci, Vos.

Attaccanti: Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor, Pulisic, Saelemaekers.