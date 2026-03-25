Domani in campo anche l'Italia U21: Kayode si aggiunge ai convocati del ct Baldini

L'Italia Under 21 del ct Silvio Baldini è al lavoro da lunedì al CPO di Tirrenia per preparare le due gare di qualificazione all'Europeo 2027: giovedì 26 (ore 18.15) gli Azzurrini scenderanno in campo al ‘Carlo Castellani’ di Empoli per sfidare la Macedonia del Nord, mentre martedì 31 sono attesi dalla trasferta di Boras, in Svezia (Italia al momento seconda nel Girone E con 5 vittorie e una sconfitta, alle spalle della Polonia prima a punteggio pieno).

Kayode si aggiunge alla lista dei convocati dell'Italia U21

Nel frattempo, come riportano i canali ufficiali della FIGC, il gruppo si allarga di un'unità: nella serata di ieri infatti l’esterno del Brentford, Michael Kayode, ha raggiunto il Centro di Preparazione Olimpica (ultima presenza con l'Under 21 nel giugno del 2025)

L'elenco completo dei convocati dell'Italia U21

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Kayode (Brentford), Mattia Mannini (Juve Stabia); Brando Moruzzi (Empoli);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).