Domani Italia-Irlanda del Nord, Zoff: "Sono partite speciali. Dobbiamo crederci di più"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, l'ex portiere campione del mondo nel 1982 Dino Zoff ha espresso il proprio parere sul playoff di domani contro l'Irlanda del Nord: "Che se giochiamo da Italia, passiamo sicuro. Siamo più forti sia dell’Irlanda del Nord sia di Galles e Bosnia. Abbiamo più qualità, giocatori migliori, maggiore esperienza. Però queste sono partite speciali, vince chi ci crede di più. Bene: noi dobbiamo crederci di più. Altrimenti…".

L'estremo difensore non vuole parlare di quali potrebbero essere le conseguenze in caso di risultato negativo: "Non bisogna pensarci - prosegue -. La paura non aiuta mai. Bisogna essere concentrati, lucidi, convinti, in un certo senso anche sereni, consapevoli dei propri mezzi. Siamo l’Italia, facciamo l’Italia. Senza pensare né di aver già vinto né di aver già perso. Si entra in campo e si dà tutto, a testa alta".

Infine nessun consiglio alla Nazionale e al ct Gennaro Gattuso: "Non ne ha bisogno - ha concluso Dino Zoff -. Solo di fare ciò che ritiene sia meglio fare, evitando di ascoltare le voci che arrivano da fuori, anche dai social. Noi al Mondiale del 1982 ci isolammo da tutto e tutti, nessuno credeva in noi, invece andò come andò".