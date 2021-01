Domani Juve-Napoli, senza Demiral tocca a Bernardeschi fare il terzino: le ultime di formazione

Sarà una Juventus ancora diversa da quella precedente quella che affronterà il Napoli domani: a meno di sorprese, non ci sarà Frabotta a presidiare la fascia mancina, come accaduto con l'Inter, né Rabiot al fianco di Bentancur a centrocampo. Bernardeschi dovrebbe completare infatti lo schieramento difensivo a quattro, con Danilo a destra e Bonucci-Chiellini centrali, davanti a Szczesny. A centrocampo ancora Chiesa a destra, ma McKennie (e non Ramsey) a sinistra, con Arthur e l'uruguaiano al centro. Davanti, nessuna scelta: Morata affianca Ronaldo, con Dybala ancora ko e Kulusevski pronto a subentrare in caso di necessità.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.