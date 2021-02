Donati: "Dzeko non si discute, ma Mayoral è più funzionale al gioco di Fonseca"

Massimo Donati, commentatore per DAZN, dice la sua circa il dualismo per il ruolo di centravanti della Roma: "Non si può mai discutere Dzeko, ma è un giocatore diverso da Mayoral, che secondo me nel gioco di Fonseca è più funzionale. Gira di più, è mobile e secondo me può essere più adatto alla manovra della Roma di un calciatore più statico come il bosniaco".