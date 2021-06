Donati può tornare in Serie A: il terzino del Monza piace all'Empoli neopromosso

Può tornare in Serie A Giulio Donati, terzino del Monza che due anni fa era tornato in Italia, al Lecce. Secondo quanto riporta Sky, il difensore dei brianzoli lascerà il Monza in questa sessione di mercato dopo una stagione di alti e bassi, e potrebbe accasarsi ad Empoli, squadra che ha mostrato interesse per il difensore.