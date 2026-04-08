Donnarumma: "Dispiace per Gravina, Buffon e Gattuso. Ti senti responsabile di tutto"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, Gianluigi Donnarumma ha parlato anche delle dimissioni di Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, nonché della risoluzione consensuale del contratto dell'ormai ex ct Gennaro Gattuso dopo il ko della Nazionale italiana a Zenica: “Ho avuto un rapporto stupendo con Gigi, con Gattuso, con Gravina. Ci dispiace soprattutto per loro, è normale che un po’ ti senti responsabile per tutto quello che sta succedendo ora e fa male.

Però bisogna andare avanti, ringrazio il mister, il presidente, Gigi, perché hanno dato una mano importante. Bisogna andare avanti, in questi anni oltre alle delusioni abbiamo fatto cose importanti, dall’Europeo vinto al record di vittorie consecutive. Non è tutto da buttare, e ora bisogna reagire.

È dura, però bisogna andare avanti con forza e con la consapevolezza che l’Italia tornerà forte, tornerà grande”.