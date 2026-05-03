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Donnarumma sposa la sua Alessia e scherza sui social: "Contratto a lungo termine firmato"

Donnarumma sposa la sua Alessia e scherza sui social: "Contratto a lungo termine firmato"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
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Pierpaolo Matrone

Giornata speciale fuori dal campo per Gianluigi Donnarumma, che ieri ha ufficializzato il matrimonio con la storica compagna Alessia Elefante. Il portiere del Manchester City e della nazionale italiana ha condiviso la notizia sui social, pubblicando una foto delle nozze accompagnata da una frase ironica: “Contratto a lungo termine firmato”. Lo scatto, apparso su entrambi i profili Instagram della coppia, ha rapidamente raccolto l’affetto di amici e colleghi.

La storia tra Donnarumma e Alessia Elefante affonda le radici negli anni dell’adolescenza a Castellammare di Stabia. I due sono legati dal 2016, periodo in cui l’estremo difensore muoveva i primi passi importanti con il Milan, mentre lei lo raggiungeva a Milano per seguirlo da vicino.

La proposta di matrimonio era arrivata alla fine del 2024, a Parigi, in occasione di un evento di gala, poco dopo la nascita del loro figlio Leo. Ora, con il sì ufficiale, si apre un nuovo capitolo per la coppia, consolidato da un legame che dura ormai da anni.

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