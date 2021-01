Dopo Cutrone ci sono almeno altri tre esuberi nella Fiorentina. E tutti pagati molto

L'addio di Patrick Cutrone era abbastanza scontato durante questo mercato. In compenso ci saranno altri profili che prbabilmente lasceranno il club viola durante questo mercato, sempre che arrivi una offerta di buon livello. Come quella per Christian Kouamé, attaccante arrivato un anno fa dal Genoa e ora inseguito da molti club italiani (e non solo). Poi Duncan, anche lui prelevato dal Sassuolo dodici mesi fa e che piace a diverse squadre, l'Inter in primis (è un prodotto del vivaio).

Da capire quale sarà la situazione di Callejon, che Prandelli ha praticamente confermato essere in partenza. Così come quella per Lirola, che piace all'Olympique Marsiglia, oppure Pulgar, diciotto mesi fa inseguito anche dal Siviglia ma che potrebbe essere destinato a lasciare la Fiorentina. E Milenkovic? Anche lui ha più di un'offerta (il Milan ci ha provato per parecchio tempo) ma sembra che Simakan sia il principale (e favorito) avvesario. Insomma, la situazione è esplosiva, anche perché sono stati tutti pagati molto e l'ammortamento è relativo quasi sempre a 18 mesi (non di più).