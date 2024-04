TMW Dopo il rinnovo di De Rossi, ora il direttore sportivo: tutte le ipotesi per la Roma

Risolta la questione dell’allenatore con il rinnovo di Daniele De Rossi, adesso la Roma è alla ricerca del direttore sportivo che dovrà sostituire Tiago Pinto. La proprietà si sta muovendo già da tempo per individuare il profilo migliore ma ancora non ha preso la scelta definitiva. Ci sono diversi nomi che in questo momento sono al vaglio.

Quello di Modesto resta assolutamente un profilo da considerare. La sua esperienza al Monza è stata positiva e il club giallorosso è in pressing da qualche mese. Per portare avanti il discorso serve l’ok di Galliani, in virtù del fatto che il dirigente biancorosso ha un altro anno di contratto. La sua candidatura trova sostegno forte in Lina Souloukou, CEO della Roma , vista la precedente collaborazione all’Olympiakos.

Anche Burdisso, che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina è un’altra ipotesi da non trascurare. Conosce molto bene l’ambiente di Roma e potrebbe rappresentare un’altra soluzione. Un altro profilo a cui la società giallorossa sta pensando è anche Sean Sogliano. L’anno scorso quando è arrivato a Verona ha contribuito in maniera importante alla salvezza del club gialloblù e il suo lavoro sul mercato è stato molto buono in proporzione ai parametri economici a cui si è dovuto attenere. Le operazioni dell’ultimo gennaio, in cui ha dovuto fare cessioni importanti con ottimi inserimenti in sostituzione, ne sono la conferma lampante. Oltre a loro, un’altra idea porta anche a Bigon, che da gennaio 2023 ha assunto il ruolo di consulente di mercato per tutte le società nell’orbita del City Football Group.