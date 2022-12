Dopo l'addio alla Juventus, lo Slavia Praga si muove per portare Pavel Nedved in società

Non è tardata ad arrivare, secondo Tuttosport, la prima proposta lavorativa per Pavel Nedved dopo le dimissioni da vicepresidente della Juventus, avvenute nella serata di lunedì. Dalla Repubblica Ceca infatti arriva la candidatura dello Slavia Praga, come confermato dal boss del club Jaroslav Tvrdik: "Apprezzo molto Pavel, ha il mio rispetto e la mia profonda ammirazione. In questi anni ha sempre aiutato in modo disinteressato: sarebbe un onore per me continuare a lavorare con lui, nello Slavia, in qualunque ruolo lui voglia rivestire".