Dopo Massolin l'Inter punta un altro talento del Modena: è Tonoli. Sfida a Genoa e Atalanta

Dopo Yannis Massolin, talentuoso centrocampista offensivo acquistato a gennaio e lasciato in Emilia in prestito, l’Inter sarebbe pronta a mettere le mani anche su un altro talento del Modena di questa stagione. Si tratta di Daniel Tonoli colonna della miglior difesa di Serie B, solo 25 reti incassate, che i Canarini hanno pescato nel gennaio di un anno fa dalla Pergolettese portandolo in Emilia solo in estate. Da mesi sul classe 2002 si muovono gli interessi di diverse squadre che hanno mandato i propri osservatori a visionarlo da vicino, ma alla fine potrebbe essere l’Inter, come riporta Tuttosport, ad avere la meglio sulle rivali.

La più pericolosa appare essere il Genoa che si sta muovendo sul ragazzo, che ha anche messo a segno cinque reti in 29 presenze mostrando un’ottima capacità di inserimento in area avversaria, che potrebbe rappresentare uno step intermedio in cui ambientarsi in Serie A e crescere prima del definitivo salto di qualità. Un’altra rivale insidiosa potrebbe essere poi l’Atalanta che ha i mezzi e l’appeal giusto per convincere il centrale a scegliere la piazza bergamasca con una proposta, economicamente e a livello di progetto, che potrebbe essere molto interessante.

In tutto questo si frega le mani il Modena della famiglia Rivetti che potrebbe trovarsi a piazzare un’altra plusvalenza importante a distanza di pochi mesi e incassare soldi fondamentali per pianificare la prossima stagione e l’assalto alla Serie A, qualora non dovesse arrivare via play off in questa stagione. Oltre che confermarsi come società che valorizza i giovani rendendosi ancora più attrattiva per i talenti emergenti dalla Serie C o da campionati esteri minori.