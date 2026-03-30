Douglas Costa: "Lewandowski alla Juve? Lo consiglierei tutta la vita". E su Vlahovic...

Douglas Costa non ha dubbi: Robert Lewandowski farebbe al caso della Juventus. L'esterno brasiliano, ex bianconero oggi protagonista in Serie D con il Chievo, si è espresso senza mezzi termini sul futuro dell'attaccante polacco, il cui contratto con il Barcellona è in scadenza: "Robert fa gol in tutte le maniere - racconta attraverso le colonne di Tuttosport -. Alla Juve farebbe comodo, gli consiglierei tutta la vita di indossare la maglia bianconera: è uno che segna dappertutto e lo farà ancora per tanti anni. Sarebbe perfetto per i bianconeri".

Vlahovic punto fermo

Un endorsement netto, che però non oscura il valore di chi già indossa il bianconero. Costa ha tenuto a precisare: "Ma comunque hanno già un grande giocatore davanti". Il riferimento è a Dusan Vlahovic, su cui il brasiliano ripone grande fiducia: "Può ancora maturare, ha l'età giusta: per la corsa al 4° posto sarà decisivo il suo ritorno a certi livelli. Ha tutto per portare la Juve in Champions".

Il mancato ritorno nel 2023

Un capitolo rimasto aperto è quello del suo sfiorato ritorno a Torino. Douglas Costa lo conferma: "Sì, nel 2023. Ne avevo parlato anche con Bonucci, mi ero proposto, speravo di poter dare ancora una mano. Però la società non è andata avanti". E chiude con una dichiarazione d'amore: "Mi sento ancora juventino dentro".