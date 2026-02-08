Douglas Costa dopo il 2-2 con la Lazio: "Alla Juve manca un rigore, Cabal è stato toccato"

L'ex calciatore bianconero Douglas Costa, oggi al Chievo, ha commentato a DAZN la mancata concessione del calcio di rigore alla Juventus per fallo netto su Cabal nel match di stasera contro la Lazio.

Queste le sue dichiarazioni: "C'era il rigore su Cabal? Penso di sì, è stato toccato in questa azione, era un rigore. Ora con il Var si può fermare, guardare, puoi essere più preciso. Adesso è più facile di quando giocavo io: prima si poteva anche sbagliare nel prendere una decisione, ma ora si può tornare indietro e guardare se era rigore o no".