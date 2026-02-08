Douglas Costa dopo il 2-2 con la Lazio: "Alla Juve manca un rigore, Cabal è stato toccato"
TUTTO mercato WEB
L'ex calciatore bianconero Douglas Costa, oggi al Chievo, ha commentato a DAZN la mancata concessione del calcio di rigore alla Juventus per fallo netto su Cabal nel match di stasera contro la Lazio.
Queste le sue dichiarazioni: "C'era il rigore su Cabal? Penso di sì, è stato toccato in questa azione, era un rigore. Ora con il Var si può fermare, guardare, puoi essere più preciso. Adesso è più facile di quando giocavo io: prima si poteva anche sbagliare nel prendere una decisione, ma ora si può tornare indietro e guardare se era rigore o no".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
Le più lette
2 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Divieto di trasferte, il 17 febbraio udienza unica sui ricorsi dei tifosi di Fiorentina, Roma e Napoli
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile