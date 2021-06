Dragusin nella trattativa Locatelli? L'agente: "Vuole restare alla Juve. Se parte è per giocare"

L'agente del difensore Radu Dragusin ha fatto il punto sul futuro del suo assistito ai microfoni di CMIT TV. Dragusin è contropartita gradita al Sassuolo nella trattativa Locatelli tra il club neroverde e la Juventus, ma al momento il giovane difensore rumeno - stando alle parole del suo procuratore - non è ancora al centro di una contrattazione: "Vuole restare alla Juventus, non vuole partire. Ci sono state offerte da Inghilterra, da Germania, ma lui vuole giocare alla Juventus. Se tu fai il tuo meglio, io credo che alla fine giocherà nella Juventus. Inserito nella trattativa per Locatelli? A noi non ci ha chiamato nessuno. Oggi ho inviato un messaggio ai dirigenti della Juve e mi hanno detto che non c’è nulla. Se parte, è per andare a giocare, ma lui vuole rimanere alla Juventus. Ho parlato con la mamma che stavano cercando casa ma gli ho detto di non muoversi fino al 31 agosto: spero che rimanga alla Juve", ha detto Florin Manea.