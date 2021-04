Ds Benevento: "La salvezza rimarrebbe nella storia del club. Come la vittoria sulla Juventus"

vedi letture

Che cosa sarebbe la salvezza per il Benevento? A rispondere alla domanda, nell'intervista al Corriere dello Sport, è il ds del club Pasquale Foggia: "Se dovessimo raggiungere la salvezza rimarrà nella storia di questo club. Abbiamo fatto due apparizioni in serie A e la prima non è stata felice, questa invece sarebbe storica come il campionato di serie B dell'anno scorso. Per il Benevento sarebbe una soddisfazione infinita".

La vittoria di Torino con la Juve è stato un giorno indimenticabile: Inzaghi ha addirittura regalato ai giocatori e allo staff la foto della festa finale con la data stampata. "Quella foto vale quanto il campionato scorso, è un'immagine che fotografa alla perfezione quello che stiamo facendo. Un'immagine che rimarrà per sempre nella storia di questa città e di questa società. Io e il presidente siamo rimasti a lungo sui gradoni dello stadio dopo il fischio finale senza neanche parlare. E' stato un momento bellissimo".