Ds Cagliari: "Sarà un mercato difficile, tutti dovranno cedere per programmare"

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di alcuni potenziali obiettivi in casa azzurra: "So che Lykogiannis piace molto a Gattuso, che apprezzava anche le caratteristiche di Nandez. Gattuso è un ottimo allenatore ed un grande uomo. Con lui parlo spesso di calcio. Se andranno alla Fiorentina? Non ne abbiamo parlato. Il prossimo sarà un mercato particolare e difficile: la pandemia ha colpito l'economia e ovviamente anche il calcio. Tutti dovranno cedere per programmare. E se tutti devono cedere non sarà facile. Ci sono squadre ancora senza allenatore".