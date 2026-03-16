Due novità per l'Irlanda del Nord verso l'Italia: un giocatore del Liverpool al posto di un altro
L'Irlanda del Nord ha reso nota la lista dei calciatori convocati per il primo atto del Playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, che metterà l'Italia sulla strada della formazione allenata dal ct Micheal O'Neill, per una partita in programma alla New Balance Arena di Bergamo il 26 marzo. La vincente poi sfiderà chi passerà tra Bosnia e Galles nella finale del 31.
C'è un volto nuovo nell'Irlanda del Nord, quello di Kieran Morrison, esterno d'attacco 19enne che gioca con la seconda squadra del Liverpool ma che ha avuto modo di debuttare anche con i 'grandi' di Slot nel corso di questa stagione, con delle apparizioni nelle coppe nazionali. Prima chiamata in nazionale maggiore per lui.
Cinque però i cambi apportati alla rosa dell'Irlanda del Nord dal selezionatore O'Neill: fanno il loro ritorno in squadra dopo aver saltato l'ultimo giro per infortunio Shea Charles del Southampton, Alistair McCann del Preston, Brodie Spencer dell'Oxford United e Pierce Charles, portiere dello Sheffield Wednesday. La novità, importante, risiede anche nell'assenza di Bradley del Liverpool per infortunio.
I CONVOCATI DELL'IRLANDA DEL NORD PER L'ITALIA
Portieri: Peacock-Farrell (Blackpool); Hazard (Plymouth); Charles (Sheffield Wednesday); Clarke (Partick Thistle).
Difensori: Ballard (Sunderland); Hume (Sunderland); Brown (Oxford United); Spencer (Oxford United); McNair (Hull); Toal (Bolton); McConville (Norwich); Devlin (Portsmouth).
Centrocampisti: Donley (Oxford United); McDonnell (Oxford United); Saville (Luton); McCann (Preston); S. Charles (Southampton); Price (West Bromwich); Smyth (QPR); Galbraith (Swansea); Devenny (Crystal Palace); Lyons (Kilmarnock); Kelly (Barnsley); Morrison (Liverpool).
Attaccanti: Magennis (Exeter); D. Charles (Huddersfield); Marshall (Bochum); Reid (Stevenage).
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