Due partite, zero punti. Per la Roma esiste il campanello d'allarme Champions

Può la Roma avere defintiivamente salutato la corsa Champions League? È difficile fare tabelle o percorsi, perché i giallorossi ora distano cinque punti dall'Atalanta (c'è uno scontro diretto eventuale da giocare) e cinque dalla Juventus, virtualmente otto, il Milan a nove. Anche la Lazio che attualmente è dietro ai giallorossi può, virtualmente e in caso di vittoria nel recupero contro il Torino, sorpassare i cugini capitolini. Poi c'è il Napoli che, con una gara in meno, può aggiungersi alla corsa inguaiando ancora la Roma.

Minimo 5 punti, più probabilmente 6. Dieci partite alla fine e senza mai avere vinto contro una big. La Roma vince praticamente tutte le sfide con le piccole ma contro il Parma ha dato qualche segnale preoccupante. Ieri gli errori di Pau Lopez e la sterilità offensiva hanno fatto il resto. Vero che c'è anche l'Europa League, con i quarti che potrebbero essere considerati come l'obiettivo stagionale, ancor più del campionato, almeno fino alla semifinale eventuale contro il Manchester United.

Così il rischio è che la Roma esca per un altro anno dai primi quattro, come già successo nelle ultime due stagioni. Il calendario, fino alla terz'ultima, non è poi complicato, eccezion fatta per ospitare l'Atalanta. Poi ci saranno Inter e Lazio: lì probabilmente si deciderà il finale di stagione giallorosso. E cosa giocare nella prossima annata.