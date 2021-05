Duncan saluta il Cagliari: "Qualunque sarà il mio futuro resterò sempre un tifoso"

Il futuro di alfred Duncan non è ancora stato scritto, ma difficilmente il Cagliari eserciterà il diritto di riscatto per il centrocampista dalla Fiorentina. Una parziale conferma arriva dal diretto interessato che tramite Instagram ha voluto ringraziare il Cagliari per l'esperienza degli ultimi mesi in un messaggio che sa di addio: "Un ringraziamento al presidente e al Cagliari per questa grande esperienza in cui c’è stato la bellezza di questo sport tra sofferenza e gioia. Sicuramente mi ha dato tanto e ho imparato molto anche conoscendo questo popolo. Grazie a tutti per messaggi e supporto dal primo giorno. Qualunque sarà il mio futuro sarò sempre un tifoso di questa famiglia! Arrivederci e forza Casteddu".