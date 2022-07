Dybala: "Con la Juve un non-problema. L'accordo c'era, hanno preso un'altra decisione

vedi letture

Paulo Dybala, nuovo attaccante della Roma, durante la conferenza stampa di presentazione di oggi ha parlato anche dell'addio alla Juventus e delle circostanze che lo hanno favorito: "Il direttore Arrivabene è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni. Noi avevamo un accordo da firmare a ottobre, la società ci ha chiesto di aspettare. A marzo abbiamo avuto la notizia da parte del club che io non facevo parte del progetto futuro. Non è stato un problema economico, ma un non-problema, la società ha preso un'altra decisione insieme al mister, io ho parlato con loro e tutto è andato così. Se era una loro scelta non c'era problema, per me".