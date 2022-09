Dybala è volato negli USA. Mourinho (spiazzato) potrebbe riaverlo a sole 48 ore da Inter-Roma

La Roma saluta Paulo Dybala, L'argentino ha dato forfait nella partita di domenica contro l'Atalanta per un risentimento al flessore sinistro., dodici ore dopo era su un volo diretto in Florida per aggregarsi alla nazionale che disputerà le due amichevoli contro l'Honduras a Miami e la Giamaica a New York in preparazione del Mondiale. I medici della Albiceleste valuteranno l'infortunio - sottolinea Il Messaggero - ma è probabile che Paulo resti negli Stati Uniti anche perché non si sarebbe sottoposto a un viaggio di otto ore per rientrare immediatamente in Italia.

Mourinho spiazzato.

Scongiurato, dunque, un lungo stop, ma la partenza ha spiazzato Mourinho. Il tecnico era certo di averlo a disposizione per le successive due settimane, come ha spiegato nell'immediato post-partita dell'Olimpico: "Vediamo se 15 giorni sono sufficienti per recuperare". Il tecnico era certo di averlo a disposizione per le successive due settimane.

A 48 ore dall'Inter.

Dybala resterà con Messi e compagni fino a venerdì 23, poi verranno svolti altri controlli e, se risulterà recuperato, prolungherà la permanenza fino al 27, giorno di Giamaica-Argentina. Questo significa che tornerà in Italia il 28 - continua Il Messaggero - e potrà svolgere il primo allenamento giovedì 29, la gara contro l'Inter è 48 ore dopo (1° ottobre).