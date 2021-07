Dybala in arrivo a Torino. Apertura sul rinnovo, ma prima la Joya vuol parlare con Allegri

Tra domani e domenica, ribadisce la Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala atterrerà a Torino dopo le vacanze. La Joya, racconta il quotidiano, vuol restare e rinnovare con la Juventus, anche se prima cercherà di capire bene il suo ruolo nella squadra del futuro. Per questo, prima dell'incontro con la dirigenza, Dybala vorrà parlare con Max Allegri per capire meglio questioni e progetti sportivi. In caso di conferme circa la sua centralità nel progetto, l'argentino sarà felicissimo di sedersi al tavolo con Cherubini per il rinnovo, con l'arrivo dell'agente Jorge Antun previsto per metà luglio. Da lì riprenderà la trattativa interrotta mesi fa, con la sensazione che la Juventus non voglia comunque andare oltre i 10 milioni annui messi sul piatto da Fabio Paratici.