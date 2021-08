Dzeko si presenta: "L'Inter è una grande chance, Inzaghi pensa che posso fare la differenza"

Da ieri Edin Dzeko è un nuovo calciatore dell'Inter. L'attaccante bosniaco, che ha già esordito e segnato nell'amichevole contro la Dinamo Kiev, ha rilasciato la sua prima intervista in nerazzurro ai microfoni di InterTv: "Le sensazioni sono buone, sono molto felice. Questa è una grande opportunità per me, voglio ringraziare i dirigenti e il mister che mi hanno dato fiducia. Pensano, come me, che posso fare la differenza".

Cosa ti ha spinto a sposare la causa nerazzurra?

"Inter è un grande club, campione d'Italia, questo dice tutto. Sono in Italia da sei anni e ho visto cosa significa l'Inter. Sono contento di poter giocare qui e non vedo l'ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni".

Conosci bene Inzaghi, da avversario: hai già avuto modo di parlare con lui?

"Sì, mi ha detto subito 'Meno male che non giochiamo più contro'. E' vero, l'ultimo derby l'ho vinto io (ride, ndr).Scherzi a parte, sono contento di lavorare col mister. Le cose fatte negli ultimi anni con la Lazio dicono tutto. Non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi con i miei compagni".

Ritrovi all'Inter Kolarov, tuo compagno al Manchester City e alla Roma: vi siete già sentiti?

"Ci siamo sentito, anche prima ci sentivamo. Sembra che non possiamo scappare l'uno dall'altro, eravamo insieme al City, alla Roma e ora anche qui. E' un bravissimo ragazzo, un gran giocatore, sono contento di giocare di nuovo con lui e speriamo di fare grandi cose insieme".

Quali obiettivi per questa stagione?

"Sì, sono appena arrivato e devo vedere ancora tutti i ragazzi, ma conosco bene l'Inter e ha una squadra importante, con grandi campioni. Sono sicuro che anche quest'anno ci divertiremo e i tifosi saranno contenti di vederci in campo".

Un messaggio per i tifosi?

"Voglio salutare tutti e mandar loro un grande abbraccio. Posso dire solo che darò tutto per questa maglia".