Dzeko torna a essere centrale per Fonseca? Soluzione di comodo in vista dell'estate

Un mese esatto dopo, Edin Dzeko torna a essere centrale per la Roma di Fonseca. Lo fa solamente in Europa League, mentre in campionato Borja Mayoral continua a essere il preferito, ma è indubbio che il rientro del bosniaco sia una buona notizia sia per la squadra che per l'ambiente. Declassato da capitano a comune centravanti, con Cristante che indosserà la fascia, quella contro il Braga può essere la partita della svolta. Perché nelle ultime settimane di mercato si era parlato addirittura di un possibile addio, ma la situazione economica contingente - Dzeko percepisce comunque 7 milioni di euro all'anno - non ha aiutato per trovare una soluzione.

CON VISTA ESTATE? Il capitolo contratto è comunque difficilmente risolvibile, perché lo stipendio è altissimo e difficilmente Dzeko può trovare una soluzione che gli conceda le stesse aspettative. Il caso Mandzukic fa scuola. Così, quella del bosniaco sembra una scelta tampone per capire quali saranno le alternative future. Un qualcosa di non riuscito all'Atalanta con Gomez, ma lì la situazione era differente soprattutto per stipendi e valutazione, mentre non recuperare l'ex capitano, per la Roma, poteva essere un grosso problema.