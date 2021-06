È il giorno di Simone Inzaghi all'Inter. In arrivo ufficialità e incontro con Zhang alla Pinetina

Quella di oggi si prospetta giornata importante in casa Inter. Salvo sorprese infatti nelle prossime ore sarà finalmente annunciato Simone Inzaghi come nuovo allenatore, con l'oramai ex Lazio che è atteso a Milano per un primo vero contatto con la realtà nerazzurra. Farà tappa alla Pinetina, al Suning Training Center, Simone Inzaghi, accompagnato da Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Lì incontrerà anche il presidente Steven Zhang per un primo confronto diretto, un faccia a faccia nel quale lo stesso Zhang ribadirà la voglia di mantenere la squadra competitiva dopo il successo di quest'anno. Con l'Inter che intende, almeno in linea teorica, sacrificare il solo Hakimi per far respirare le casse societarie.