È iniziata la nuova era Laporta a Barcellona: dal futuro di Messi al primo nuovo acquisto

vedi letture

Prima giornata di lavoro per il nuovo presidente del Barcellona, Joan Laporta. Il numero uno blaugrana, dopo aver festeggiato domenica sera la netta vittoria alle elezioni contro gli altri due candidati Font e Freixa (54% dei voti dei soci), ieri mattina si è subito recato alla Ciutat Deportiva del Barça per incontrare prima e seconda squadra maschile, così come quella femminile, e confrontarsi coi rispettivi allenatori.

"Sono convinto che Messi voglia restare", ha ribadito in queste ore in un'importante intervista a RAC1, supportando ulteriormente uno dei temi centrali del suo programma: rinnovare a vita il contratto della Pulga. Tra l'argentino e Laporta c'è infatti un duraturo rapporto di stima e rispetto, tanto che in Catalogna il presidente appena eletto viene considerato dai più davvero l'unico in grado di convincere Messi a restare.

Nell'immediato, comunque, nessuna rivoluzione. Mister Ronald Koeman resterà ben saldo in panchina e, forte di un altro anno di contratto, sarà valutato soltanto a fine stagione in base ai risultati raggiunti. Non dimentichiamoci che il Barcellona è ancora in gioco su tre fronti, anche se in Champions sarà veramente difficile rimontare la batosta incassata al Camp Nou col Paris Saint-Germain.

Il primo "acquisto" di Joan Laporta è così un dirigente, il nuovo CEO Ferran Reverter (finora consigliere delegato di MediaMarktSaturn), che potrebbe essere presto raggiunto in dirigenza - per quanto riguarda invece la parte sportiva - dall'ex Valencia Mateu Alemany e dal figlio d'arte Jordi Cruijff.