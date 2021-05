È la Juve peggiore dai tempi di Delneri. Da "scudettata" mai così pochi punti dal '99

vedi letture

Mai così in basso. La Juventus di Andrea Pirlo, a tre giornate dal termine del campionato, ha conquistato soltanto 69 punti in Serie A. Nell’era di Andrea Agnelli, è il peggior risultato a questo punto della stagione dall’annata di Delneri, che aveva 56 punti in classifica e avrebbe chiuso ad appena 58. Per trovare una Juve “scudettata” con un rendimento peggiore di quella attuale bisogna però tornare ancora più indietro: era dalla stagione 1998/1999 (quella delle dimissioni di Lippi) che la Juve da campione in carica non teneva una media punti così bassa.