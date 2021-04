È nata la Superlega! Mihajlovic: "È solo una questione di soldi. A questi club piace vincere facile"

Anche il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto sul tema della nascita della Superlega nel corso della consueta conferenza stampa prepartita in vista del match contro il Torino: "Per me è una cosa brutta - ha dichiarato -, il calcio è lo sport più seguito al mondo, più amato, perché dà la possibilità qualche volta alle squadre piccole di vincere contro le grandi. I ricchi diventano più ricchi e i poveri ancora più poveri. Non è questo lo spirito dello sport. Non la condivido e non mi piace. E' una questione di soldi e toglie al calcio la possibilità di competere. Nello sport i piccoli possono battere i grandi. Poi chiaro, un big match è sempre bello da vedere. I ricchi diventeranno sempre più ricchi. Incasseranno 350 milioni subito? Piace vincere facile, facciano un campionato tutto loro. Ma la mia opinione sarebbe la stessa anche se fossi allenatore di Juve, Milan e Inter. Cosa facciamo? Il Bologna magari prende 30 milioni e loro 300, diventa più grande il gap. Il Leicester potrà mai rivincere uno Scudetto così?".