Ufficiale Ecco il primo acquisto del Parma per la Serie A. Valeri ha firmato fino al 2027

Il Parma Calcio annuncia di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Emanuele Valeri. A partire dall’1 luglio 2024 sarà gialloblu con un contratto fino al 30.06.2027.

Emanuele ha disputato due stagioni in Serie A: la prima con la Cremonese, la seconda con il Frosinone nel campionato appena concluso.Nella massima serie, in totale ha collezionato 53 presenze (37 con la Cremonese, 16 con il Frosinone), oltre a 2 gol e 4 assist. Nell’ultimo campionato, dal giorno del suo esordio (3 febbraio 2024), Emanuele si è distinto fra i difensori per aver tentato il maggior numero di conclusioni in porta (19), superato solamente da Théo Hernandez e Federico Dimarco nella speciale classifica di rendimento, evidenziando così le sue qualità offensive. Proprio per questo molti Club lo hanno seguito con attenzione e interesse, ma Emanuele ha deciso di scegliere Parma e il Parma Calcio come sua prossima squadra.

La dichiarazione di Emanuele Valeri: 'Ho voluto fortemente questa maglia, perché Parma rappresenta la storia, la tradizione ma anche la gloria del calcio italiano. Ho deciso di accettare subito la proposta, quando ho saputo che la società mi voleva. E’ un Club molto ambizioso, conosco l’allenatore Fabio Pecchia e so che tipo di gioco vuole attuare. La mia promessa è che darò il massimo per questi colori. Voglio ringraziare il Presidente Krause e i direttori che mi hanno voluto fortemente, oltre a tutti i nostri tifosi che spero di conoscere presto'.

La dichiarazione del Direttore Sportivo Mauro Pederzoli: 'E’ un profilo italiano di alta qualità che sa coniugare bene sia la fase difensiva che offensiva. Lo abbiamo selezionato perché rientra in una precisa volontà strategica del rafforzamento della Prima Squadra. Abbiamo visto in lui la grande voglia di abbracciare Parma. Siamo felici che entrerà a far parte della famiglia gialloblu e siamo consapevoli che arricchirà una rosa già competitiva'.