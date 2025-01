Ufficiale Ecco l'annuncio: Kvaratskhelia lascia il Napoli e diventa un nuovo calciatore del PSG

Ieri sera è arrivato il saluto via social, subito dopo la partenza da Napoli per Parigi, oggi le visite mediche, le firme e ora anche gli annunci. Sì, adesso è ufficiale: Khvicha Kvaratskhelia lascia il club azzurro e diventa un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain. Era atteso proprio per questa sera il comunicato, arrivato pochissimi minuti fa. Di seguito il comunicato ufficiale della società francese: "Kvara firma con il PSG fino al 2029. Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Khvicha Kvaratskhelia. Il 23enne esterno, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club".

Sull'addio di Kvara oggi Conte in conferenza stampa si è espresso così: "Noi abbiamo fatto 47 punti con grande lavoro, ora ci soffermiamo a Kvara, ma se andiamo ad analizzare in maniera oggettiva questa squadra rispetto all'anno scorso è senza 3 giocatori, Osimhen, Kvara e Zielinski, 4 con Kim rispetto allo Scudetto. E' oggettivo, poi ognuno può dire la propria e dire è più forte, ne esce rinforzato, indebolito, serve questo o quello, ma penso anche a Mario Rui che nell'anno dello Scudetto giocava lui. Pure Elmas, sì. Dicono c'è l'ossatura, ma ora è un altro Napoli. Con la partenza di Kvara è diverso da quello dello Scudetto e l'anno scorso non ha fatto un buon campionato. Noi dobbiamo continuare a lavorare perché sappiamo che il lavoro ci ha portato lì per tanto tempo, forse siamo stati la squadra che è stata più volte in testa, va dato merito al lavoro, ai ragazzi, al tempo stesso non bisogna dimenticare che è un altro Napoli rispetto a due anni fa, ora ancora di più senza un altro pezzo da 90 e affrontiamo le restanti 18 partite".