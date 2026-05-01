Parma, il sogno di Elphege: "Vorrei segnare in tutti gli stadi, ma soprattutto a San Siro"
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Dopo Bernabé, anche l'attaccante del Parma Nesta Elphege ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Dal giorno del suo arrivo in Serie A, il classe 2001 ha avuto un ottimo impatto sulla classifica dei ducali con 2 gol e 1 assist nelle 6 presenze in Serie A.
Questo il suo pensiero in merito ai suoi obiettivi di carriera, a due giorni dalla sfida contro l'Inter a San Siro: "Mi piacerebbe segnare in tutti gli stadi, ma a San Siro in modo particolare. Lì ci giocano due delle squadre italiane più forti, il Milan e l'Inter. Mi fa sempre piacere segnare contro squadre di grande livello".
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