FirenzeViola - Ecco perché Sarri non verrà alla Fiorentina: Rocco ha bloccato tutto

Enzo Bucchioni, attraverso il proprio editoriale su FirenzeViola.it, fa il punto sul futuro della panchina della Fiorentina: "Tutti si aspettano la risposta americana di Commisso a Friedkin, dopo Mou alla Roma ora la piazza fiorentina spera in un grande colpo per la panchina viola, tutti vorrebbero Sarri, ma Rocco (per ora) non ci sta. Ha deciso di congelare tutto e tutti, non vuole sentire ragioni o proposte, non ha intenzione di parlare di allenatori o di programmi tecnici futuri fino a quando non arriverà la certezza aritmetica della salvezza. Dal suo punto di vista è comprensibile, il calendario fa paura e il vistoso passo indietro nella prestazione di Bologna ha cancellato le sensazioni positive dopo il pari imposto alla Juve. Così il presidente viola ha deciso di stare vicino alla squadra il più possibile per controllare e motivare, non vuole preoccupazioni che lo distraggano dall’obiettivo e non ha neppure la testa sgombra per analizzare tutto fino in fondo e prendere le decisioni giuste. Soprattutto scegliere l’allenatore. Quindi il lavoro fatto fino ad oggi ed i contatti presi da Joe Barone con Gattuso ed altri non sono stati né analizzati né approfonditi, si riprenderanno tutte le pratiche in mano un minuto dopo la raggiunta salvezza, si spera il prima possibile anche se mancano quattro giornate e con un turno infrasettimanale il campionato chiuderà domenica 23 maggio con la viola a Crotone".