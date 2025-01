Ufficiale Empoli, ecco il nuovo tecnico della Primavera: Filippeschi prende il posto di Birindelli

L'Empoli Primavera ha un nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Birindelli, il club toscano ha affidato la panchina ad Andrea Filippeschi. Di seguito il comunicato ufficiale del club azzurro:

Empoli Football Club è lieta di annunciare che Andrea Filippeschi è il nuovo allenatore della Primavera azzurra.

Andrea Filippeschi inizia il suo percorso in azzurro nella stagione 2013/14. Dopo una prima esperienza con i Pulcini, Filippeschi allena gli Esordienti ed in seguito Under 16, Under 15 ed Under 17. Nelle ultime due stagioni mister Filippeschi ha conquistato due finali Scudetto consecutive con Under 15 (classe ‘08) ed Under 17 (classe ‘07).