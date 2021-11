Empoli-Fiorentina, anche Kokorin in campo al Castellani ma solo per un allenamento differenziato

Particolare curioso nell'immediato pre-partita del Castellani. L'attaccante viola Sasha Kokorin, mentre il resto della squadra - in abbigliamento di rappresentanza - sta saggiando il terreno, si sta allenando a bordocampo assieme al preparatore atletico Ivano Tito. Segno evidente che il russo, pur essendo convocato e teoricamente disponibile per il derby di oggi, non è ancora al 100% visto che sta svolgendo una seduta personalizzata. Lo riporta FirenzeViola.it.