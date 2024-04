Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: prima volta con Calzona per Natan. Cerri preferito a Niang

L'Empoli per recuperare i punti persi contro il Lecce la settimana scorsa, come ha ricordato Davide Nicola in conferenza stampa, e tornare a muoversi verso l'alto, verso la salvezza. Il Napoli per dimenticare il deludente pareggio con il Frosinone, alla ricerca del successo che potrebbe riaccendere le speranze per l'Europa che conta, al momento davvero al minimo. E comunque per rimanere lì, nella zona coppe, come da quattordici anni a questa parte.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Empoli il grande dubbio era legato al centravanti, sciolto da Nicola preferendo Cerri a Niang. Alle sue spalle, nel nuovo assetto col 3-4-2-1, c'è Fazzini insieme a Cambiaghi. Recupera l'ex Grassi in mediana, confermato anche l'altro ex Luperto in difesa. E in porta chiaramente Caprile, l'osservato speciale, essendo di proprietà del club di De Laurentiis.

In casa Napoli, invece, la sorpresa è in difesa: Olivera infortunato, Mario Rui squalificato e quindi a sinistra ci va Natan, alla prima da titolare con Calzona allenatore; out Mazzocchi, che a quanto pare è alle prese con un leggero attacco influenzale. Per il resto Ostigard si piazza al posto dello squalificato Rrahmani, poi confermata la squadra degli 'scudettati' con Zielinski ormai tornato titolare in mediana.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.