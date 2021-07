Empoli, oggi comincia il ritiro. Sullo sfondo un calciomercato che sta per decollare

vedi letture

Terminata la settimana di pre-raduno, per il nuovo Empoli targato Andreazzoli è arrivato il momento di cominciare il ritiro. Come da tradizione sarà Casa Azzurri, presso il Centro Sportivo Monteboro, a ospitare i calciatori durante queste settimane.

Andreazzoli sembra avere le idee chiare dal punto di vista tattico: si ripartirà dal consueto 4-3-1-2, il modulo che sembra mettere maggiormente in risalto le qualità dei singoli e del collettivo. Ma attenzione al 3-5-2, che potrebbe tornare utile durante il corso del campionato e sul quale il tecnico ha dichiarato di voler puntare come ruota di scorta.

C'è molta curiosità attorno alla squadra e a quelle che potrebbero essere le mosse della società per rafforzarla. Il mercato entrerà nel vivo già nei prossimi giorni. Il primo acquisto risponde al nome di Guglielmo Vicario: il portiere è arrivato a Empoli in prestito dal Cagliari e si è già messo a disposizione di Andreazzoli e del suo staff. Resta da vedere se Brignoli rimarrà in Toscana per giocarsi la titolarità col nuovo acquisto o se verrà ceduto per fare cassa.

In entrata ci sono anche Roberto Piccoli e Viktor Kovalenko, entrambi di proprietà dell'Atalanta che è disposta a cederli a titolo temporaneo. Piccoli può essere l'alternativa a La Mantia, mentre Kovalenko può giocarsi il posto sulla trequarti con l'arrembante Bajrami.

Altre trattative sono in piedi, ma per scoprire cosa bolle in pentola occorrerà aspettare qualche altro giorno. Il mercato dell'Empoli, come la preparazione della nuova stagione, è appena agli inizi.