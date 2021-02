Errore dell'arbitro Stieler: espelle Freuler per fallo su Mendy, il Var non corregge

Dopo diciotto minuti l'Atalanta è già in dieci contro il Real Madrid. Treccia dei Galacticos che porta Mendy all'uno contro uno con Freuler, fuori area. Il brasiliano anticipa lo svizzero in maniera chiara che lo stende, ma la palla si allarga e non sarebbe occasione del gol. L'arbitro Stieler, invece di dare il giallo, non ha dubbi: è rosso. Grandi discussioni e proteste, ma il Var non corregge l'errore abbastanza evidente del direttore di gara.