esclusiva Antonelli: "Kouame ok per Giampaolo. Lazio non c'era bisogno di rinforzare attacco"

vedi letture

Stefano Antonelli, intermediario di mercato, è intervenuto durante il TMW News, il programma televisivo di Tutomercatoweb.com. Da ex ds granata ha inizialmente detto in vista del match di domani col Milan: "Il Toro oggi è una squadra viva, sta crescendo molto, ma il Milan è una gran realtà, anche con la Juve nonostante le assenze è stato sempre in partita".

Belotti e il suo futuro: che scenari vede?

"Resta a Torino fino a fine anno, da giugno in poi si saprà la sua storia. Oggi è impensabile che il Toro se ne privi, è il valore aggiunto. Per il mercato di adesso per i granata mi aspetto una punta e un centrocampista anche se con Rincon sono stati trovati i giusti automatismi. Il Torino è un po' cambiato ed è diventato da battaglia. Credo che cerchino una mezzala, come caratteristiche, alla Zielinski. E poi anche un giocatore come Kouame. A Firenze viene battezzato come punta esterna ma non lo è. Oggi i viola cercano una punta in un modulo che forse non prevede Kouame. Può adattarsi tranquillamente al pensiero di Giampaolo".

Clicca sotto per guardare l'intervista in cui si parla anche della Lazio ("è stata presa una punta investendo 20 milioni, in un reparto in cui non c'era bisogno di migliorarsi")