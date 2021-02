esclusiva Bayern fa 6 su 6, Nicolodi: "E oggi gioca al 60%. Può solo migliorare"

Il Bayern è campione del mondo e con sei titoli in un anno ha eguagliato l'impresa del Barcellona del 2009. Ai microfoni di Tuttomercatoweb Pietro Nicolodi, voce della Bundesliga per Sky commenta l'incredibile impresa degli uomini di Hansi Flick: "È stato vinto un Mondiale per Club nonostante una serie di condizioni negative che si sono alternate in questi giorni: prima il Covid di Goretzka e Javi Martinez, poi la partenza per il Qatar rimandata e la notte passata in aeroporto, la positività di Muller, la morte della fidanzata di Boateng. È successo di tutto, però la differenza fra il calcio europeo e il resto del mondo è ormai netta e il successo è arrivato comunque".

Che differenze ci sono tra la squadra di Heynckes che nel 2013 vinse il Triplete e quella del 2020?

"Quella del 2013 era più costruita. Una macchina da guerra con tanti giocatori che si conoscevano da una vita e forse era pure più forte di questa. Non c'era Lewandowski, vero, ma erano presenti elementi come Lahm e Schweinsteiger. Detto questo va dato atto a Flick di aver fatto un lavoro straordinario: ha dato ai giocatori quello che volevano e li ha messi in campo nella migliore posizione possibile, alzando il ritmo e la pressione sugli avversari. Magari ultimamente un po' meno ma del resto hanno finito la Champions a fine agosto, dopo due settimane ed erano pronti a ricominciare la Bundesliga. Non hanno fatto la preparazione e non c'è stata la pausa di gennaio, eppure i risultati arrivano lo stesso. Hanno preso gol in 11 partite consecutive eppure hanno perso una volta sola, peraltro in una partita dove erano avanti di due reti. Hanno una solidità mentale che li aiuta a superare i momenti difficili, basti vedere quanti gol segnano nel recupero del primo tempo o nel finale delle partite".

Può esserci una flessione in questa seconda parte di stagione? Fra 11 giorni c'è la Lazio

"Secondo me possono solo salire di rendimento, perché attualmente stanno giocando al massimo al 60% delle loro potenzialità, Lewandowski a parte che è sempre mostruoso ma anche Muller. Se il Bayern gioca al 100% di chances per la Lazio ce ne sono poche. Ma ci si può provare, devi essere sostanzialmente perfetto. Ci sono i giocatori adatti per mettere in difficoltà il Bayern e il non aver niente può essere un vantaggio. Con ogni probabilità mancherà Muller, giocatore che fa un lavoro pazzesco per i gol, gli assist e la creazione degli spazi. Non è un caso che Flick non si sia mai voluto privare di lui, tanto che le uniche partite saltate sono per squalifica e per il Covid che lo ha tenuto fuori dalla finale del Mondiale per Club".