esclusiva Berthold: "Gonzalez forte nel dribbling. Non spendo 30 milioni per Kostic"

vedi letture

Un po' di considerazioni su giocatori tedeschi e della BundesLiga insieme a Thomas Berthold. Si inizia parlando di Nico Gonzalez, passato dallo Stoccarda alla Fiorentina. A Tuttomercatoweb.com dice: "E' un giocatore che salta l'uomo, ha velocità è forte nel dribbling e cerca sempre l'uno contro uno. Credo che Burdisso conosca bene comunque i giocatori argentini..."

C'è anche chi forse esagerando lo ha paragonato a Di Maria...

"Vediamo se arriverà a quel livello. E' ancora giovane e andando in Italia affronterà difese tatticamente più preparate rispetto a quelle tedesche".

Parliamo anche di Kostic, accostato a Roma e Lazio...

"Da anni è sempre stato collegato anche all'Inter oltre che alla Lazio. Non è giovane, ha 29 anni e un investimento di 30 milioni è elevato. Non spenderei quella cifra però è un giocatore che all'Eintracht ha sempre avuto un rendimento alto".

Per la Lazio si parla anche di Brandt...

"Giocatore interessante, ha tocchi particolari: non so perchè fa fatica nel Borussia Dortmund, al di là del cambio di allenatore. Mi aspettavo di più da Brandt, non è stato molto costante ma magari ha avuto pure guai fisici. E' un un giocatore che può fare la differenza, è giovane però questa non è stata la sua stagione".

La Roma di Mourinho come se la immagina da ex giallorosso?

"La cosa principale è che la proprietà nei prossimi anni possa navigare in acque calme e non ci siano più turbolenze. E' necessario che ci sia un piano sportivo. E mi auguro che il presidente stia sul posto, se non vive la città non funziona".