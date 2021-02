esclusiva Bordon: "Inter sicura e consapevole. Lukaku-Lautaro quasi come Altobelli-Muraro"

Grande nerazzurro, Ivano Bordon commenta l'ottimo periodo dell'Inter ora sempre più in testa alla classifica: "Ieri ho visto la squadra molto determinata fin dall'inizio - dice a Tuttomercatoweb.com - ha messo in difficoltà il Milan e con questa vittoria adesso ha preso più sicurezza e consapevolezza della sua forza. E' ancora lunga però con questa determinazione i nerazzurri possono arrivare questo traguardo. Per scaramanzia un interista non dovrebbe dirlo e infatti non aggiungo altro".

Quali possono essere gli ostacoli?

"Ci sono ancora partite con la Juve e altri scontri diretti ma dopo un certo periodo del campionato possono essere più difficili le gare con le piccole tipo Parma che è in lotta per non retrocedere. Non si può dire quale sia più facile o meno. Qualche tranello c'è sempre ma non bisogna cascarci, Conte ora allenerà anche la testa".

Tra i singoli chi è migliorato maggiormente?

"Mi piace la sicurezza di Barella: l'Inter ha un grande potenziale in avanti, Lukaku è importantissimo ma Lautaro è pronto a sfruttare gli spazi che gli crea Lukaku e le palle che gli mette il belga lui le conclude in rete. Vedo una squadra equilibrata, prima c'erano momenti in cui andava in difficoltà, ora invece non ci sono più periodi di partita in cui commette errori come in passato".

Lautaro-Lukaku a chi li paragona tra le coppie nerazzurre?

"Potrebbe essere Altobelli-Muraro (vinsero lo scudetto nel '79-80, ndr) anche se il fisico di Altobelli non è quello di Lukaku, Muraro più vicino a Martinez però gli allenamenti e il tipo di preparazione di oggi sono totalmente diversi".

Handanovic ieri determinante...

"Mi fa piacere. Quelli che una settimana fa criticavano, prima di giudicare dovrebbero vedere bene le cose. Ho sempre detto che per me è un buonissimo portiere e che a fine campionato voglio vedere quanti punti porta o toglie. Ribadisco che sono molti di più quelli che porta".